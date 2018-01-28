رئيس الهيئة التشريعية القومية يخاطب اللقاء النوعي الموسع بالفاشر

الفاشر 28-1-2018م (سونا) - خاطب رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسور ابراهيم احمد عمر عصر اليوم بقاعة مجذوب الخليفة بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اللقاء النوعى الموسع الذي نظمته محلية الفاشر للفعاليات السياسية بالمحلية في إطار برنامج زيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية والوفد المرافق له الى الولاية التي بدأت صباح اليوم؛ والتي جاءت بغرض إسناد سير العمل السياسي والتشريعي والأمني ودفع برامج ومشروعات الخدمات والتنمية بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته الولاية بتنفيذ حملة جمع السلاح.

وأكد البروفيسور عمر أن زيارته تهدف للوقوف والاطلاع على حقائق الأوضاع على ضوء التطورات الأمنية الإيجابية التي شهدتها الولاية، وماتم في مجال جمع السلاح وعلاقات الولاية مع دول الجوار" ليبيا وتشاد "وزيارات الوفود الأجنبية والي الولاية ونتائجها، ومدى إنزال مقررات الحوار الوطني والتوافق بين مكونات حكومة الوفاق الوطني؛ بجانب الاطلاع على التحديات التى تواجه حكومة الولاية في مجال انتشار المخدرات والعربات غير المقننة وغيرها، وتحدياتها في مجالات الخدمات والتنمية، مبينا أن الوفد تلقى تنويرا ضافيا من لجنة أمن الولاية؛ اطمأن - من خلاله - على استقرار الأوضاع الأمنية وتماسك حكومة الولاية وإمساكها بصورة قوية بمفاصل تلك القضايا وكيفية معالجتها.

وعبر البروفيسور عمر عن تقديرهم للجهود والخطوات التي تمت في مجال جمع السلاح، داعيا الى ضرورة إكمال الخطوات المتبقية، مؤكدا دعم الهيئة التشريعية لتلك الخطوات لتنطلق بعدها مسيرة التنمية الشاملة، وأضاف أن ما تم تنفيذه على مستوى البلاد من مخرجات الحوار الوطني؛ وتشكيل حكومة الوفاق والهيئة التشريعية القومية وتعديل الدستور؛ ماهي إلا البداية لمسيرة ممتدة من الجهود والأعمال الوطنية الكبيرة التي ستعم البلاد كافة، والتي رهن إنجازها بوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات.

ومن جهته؛ أكد عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور أن الولاية باتت تنعم بكامل الاستقرار الأمني، وقال " يسير السائر من الفاشر الى الطينة ولا يخشى شيئا الا الله، والذئب على غنمه " محييا في ذلك كافة القوات النظامية التي قال إنها قدمت الشهداء والجرحى في سبيل تحقيق ذلك الاستقرار الأمني، وأضاف أن هموم حكومة الولايه لما بعد تحقيق الأمن والاستقرار هي معالجة آثار الحرب؛ التي قال إنه يندرج تحتها الكثير من المطلوبات المادية والمعنوية.

وحيا الوالي الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالهيئة التشريعية القومية والتي قال إنها ظلت تعمل بانسجام تام مع حكومة الولاية من أجل معالجة قضايا الولاية الخدمية، وتطرق الى الاحتياجات الخدمية لبعض المناطق النائية بالولاية، مستعرضا جهود الولايه في مجال معالجة قضايا وهموم مواطنى الولاية المعيشية.

وتحدث في اللقاء النوعي لفعاليات محلية الفاشر، كل من الفريق أول إبراهيم سليمان ئائب دائرة الفاشر الشمالية؛ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب شمال دارفور، كما تحدثت رئيسة لجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني انتصار ابوناجمة ومعتمد الفاشر التجاني عبدالله صالح.

وكرمت الهيئة البرلمانية - خلال اللقاء - رئيس الهيئة التشريعية القومية ووالي الولاية، ورئيس المجلس التشريعي بالولاية؛ كما شمل التكريم رؤساء لجان الأمن والدفاع بالمجلس الوطني والتربية والتعليم، السلام والإعلام والطاقة والتعدين، ومستشار رئيس المجلس الوطني والمدير التنفيذي لسوداتل ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم؛ حيث أعلنوا عن دعمهم لمشروعات المياه والصحة والرياضة والثقافة بالولاية.

