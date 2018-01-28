وفد الهيئة التشريعية يعقد اجتماعا مع لجنة أمن ولاية شمال دارفور

الفاشر 28-1-2018م(سونا) - عقد وفد الهيئة التشريعية القومية برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة؛ الذي يزور ولاية شمال دارفور عقب وصوله الى حاضرتها الفاشر اجتماعا مطولا مع لجنة أمن الولاية استمع - من خلاله - الى تنوير مفصل عن الأوضاع الأمنية والجنائية حيث اكد الأستاذ عبد الواحد يوسف والي ولاية شمال دارفور رئيس لجنة الأمن أكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.



وقال الدكتور عبد الماجد هارون مستشار رئيس المجلس والناطق الرسمي باسمه في تصريح لـ(سونا) إن الوفد استمع الى تقرير شامل عن الأوضاع الأمنية والجنائية، وما يتعلق بتأمين حدود الولاية، لافتا الى ان التقرير أشار الى انخفاض نسبة الجرائم حسب تصنيفاتها، كما استمع الى خطة مرحلة الجمع القسري الذي يتوافق مع الجمع الطوعي‘ مشيرا الى أن التقرير تطرق كذلك لأرقام مبشرة بكمية الأسلحة والعربات ذات الدفع الرباعي التي تم جمعها؛ التي كانت تساهم في تأجيج الصراعات،

وأضاف الناطق الرسمي إن الوالي قدم - من خلال تقريره - خطة حول كيفية التعامل مع المتفلتين في كافة محليات الولاية في ما يتعلق بانتشار وتوزيع القوات، لافتا للدور المتوقع لقوات الشرطة الذي يتعاظم في المرحلة القادمة نسبة لانخفاض الجريمة، وحدوث استقرار وتعاطٍي مدني مع طبيعة المشاكل التي تحدث في المجتمع؛ مثل التهديدات الأمنية التي تتمثل في انتشار المخدرات.