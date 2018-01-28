البشير وديسالين يبحثان العلاقات السودانية الاثيوبية

اديس ابابا 28-1-2018م (موفد سونا) - التقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية برئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وقال وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور إن اللقاء ناقش العلاقات السودانية الإثيوبية خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان ، واضاف غندور أن اللقاء ناقش كيفية الاسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وآفاق التعاون بين البلدين خاصة وانهما تربطهما علاقات ضاربة في القدم ، واكد غندور أن الشعبين تربطهما علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.

واضاف غندور أن القيادة بالبلدين اكدت أن هذه العلاقة المتميزة يجب أن تنعكس على الاقليم بأكمله وأن يتعاون كل الشركاء لتقوية الشراكات.

واكد الرئيس ورئيس الوزراء الاثيوبي أن منطقة شرق افريقيا تزخر بالكثير من الموارد التي تجعل مواطني المنطقة يعيشون في رفاهية وذلك عبر استثمار هذه الامكانيات والتكامل خاصة وان الامكانيات الزراعية والصناعية موجودة وكذلك رأس المال يمكن أن يتوفر.

