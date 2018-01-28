جهاز الامن والمخابرات الوطنى بشمال دارفور يحبط محاولة تهريب (16) الف جوال سكر

الفاشر 28-1-2018م (سونا) - تمكن جهاز الامن والمخابرات الوطني بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع قوات الدعم السريع من احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من سلعة السكر تقدر ب (16) الف جوال سكر محملة فى (18) شاحنة كبيرة كانت متجهة الى احدى دول الجوار ، كما تمكن الجهاز من ضبط (60) قنطاراً من الحشيش اى حوالى (25) الف و(500) رأس قندولة فى منطقة عذبان التابعة لمحلية الطويشة وهى فى طريقها الى الخرطوم.

ووقف رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسور ابراهيم احمد عمر ووالي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم ولجنة امن الولاية بجانب وفد الهيئة التشريعية القومية ومجلس الولايات مساء اليوم بمقر رئاسة جهاز الامن الوطنى والمخابرات بمدينة الفاشر وقفوا على الضبطية.

وكشف العميد امن عوض الكريم القرشى مدير جهاز الامن والمخابرات الوطنى بولاية شمال دارفور فى تصريحات صحفية ان قواته وبالتنسيق مع قوات الدعم السريع تمكنت وبناءاً على ماتوفر لديها من معلومات من احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من سلعة السكر تقدر بحوالى (16) الف جوال سكر كبير زنة (50) كيلو بجانب عدد (3750) جوال سكر صغير زنة (10) كيلو محملة فى (18) شاحنة كبيرة فى المنطقة الواقعة ما بين الطينة وامبرو وهى فى طريقها الى احدى دول الجوار لافتاً الى ان كميات السكر سيتم التعامل معها وفق الطرق القانونية وستوزع فى مراكز البيع المخفض وللعاملين بالمؤسسات لتخفيف اعباء المعيشة.

واضاف عوض الكريم ان الجهاز تكمن كذلك وبالتنسيق مع قوات الدعم السريع من ضبط (60) قنطاراً من الحشيش اى حوالى (25) الف و(500) رأس قندول محملة على سيارة لاند كروز (رباعية الدفع) فى منطقة عذبان التابعة لمحلية الطويشة وهى فى طريقها الى الخرطوم، موضحاً ان الضبطية تعد الخامسة من نوعها لادارة جهاز الامن بالولاية، كاشفاً عن القاء القبض على سائق العربة وسيتم تقديمه للعدالة،مشيداً فى الوقت نفسه بقوات الجهاز والدعم السريع.

