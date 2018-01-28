حسبو يخاطب اللقاء الجماهيري بمحلية ابوكارنكا بولاية شرق دارفور

ابوكارنكا 28-1-2018م (سونا) - اختتم الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن؛ نائب رئيس الجمهورية؛ ورئيس اللجنة العليا لجمع السلاح، زيارته لولاية شرق دار فور اليوم؛ بمحلية ابوكارنكا؛ التي وصلها صباح اليوم؛ رافقه أنس عمر محمد والي الولاية وبشارة جمعة أرو وزير الثروة الحيوانية الاتحادي، والفريق أول ركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع وعبدالرحيم حمدان دقلو؛ نائب قائد قوات الدعم السريع، وعدد من الوزراء والتشريعيين بالولاية والمركز، وكان في استقبالهم بابوكارنكا الأستاذ عثمان قسم حسن معتمد محلية ابوكارنكا وأعضاء حكومته، والشيخ محمد احمد الصافي ناظر عموم قبيلة المعاليا والفعاليات المختلفة.



وفي اللقاء الجماهيري الحاشد بميدان الحرية في ابوكارنكا استهل نائب رئيس الجمهورية حديثه شاكرا لأهل ابوكارنكا حسن الاستقبال، مثمنا الدور الكبير الذي قام به الوالي وأعضاء حكومته والأجهزة الأمنية في عملية بسط الأمن وتحقيق السلام، مبينا أن القرار الرئاسي القاضي بجمع السلاح مستمر، وقد وصلت أجهزة متطورة للولاية للبحث عن السلاح أينما وجد.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالأستاذ قسم معتمد المحلية، واصفا إياه بالشاب الهمام والذي استحق التكريم من قبل الدولة لمجهوداته الكبيرة والمقدرة لحفظ الأمن بالولاية، وسعيه المتواصل لرتق النسيج الاجتماعي بين المكونات القبلية بالولاية.

وأعلن حسبو عن قيام مدرستين نموذجيتين للأساس والثانوي بداخليات للطلاب، ووعد ببناء المستشفى كاملا ودعمه بكل المعدات الطبية والاختصاصيين، وتبنى نفير الجامعة بنفسه، كما تبرع بمركزين للشباب والمرأة واستاد رياضي لكرة القدم ، كما تبرع وزير الثروة الحيوانية بمبلغ مليون جنيه، ووحدة صحية بالمدينة، ووحدات بيطرية متحركة للرعاة كما تبرع وزير الدولة بالدفاع بعربة إسعاف وقائد الدعم السريع بمبلغ نصف مليون جنية.



والي الولاية أنس عمر حيا جماهير ابوكارنكا وأثنى عليهم كثيرا للصمود والثبات على الحق، مشيدا بالمبادرات الكبيرة التي قاموا بها حتى تحقق السلام، مبينا أنهم أهل مرحلة وسلام حقيقي.



معتمد ابوكارنكا أشاد بالدور الكبير الذي قامت به قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن بالمنطقة، وأبان أن حجم النفير الشعبي لكلية التنمية البشرية - فرع ابوكارنكا - بلغ حوالي 1700 قنطار فول كبداية لمواصلة التبرعات.

كما خاطب اللقاء الجماهيري الشيخ محمد احمد الصافي ناظر عموم قبيلة المعاليا، وقدم لنائب رئيس الجمهورية وثيقة عهد وميثاق باسم القبيلة يرشحون بموجبها المشير عمر حسن احمد البشير لدورة رئاسية فى انتخابات العام 2020 ويلتزمون فيها بحفظ الأمن وتحقيق السلام بالولاية، وأكد الناظر - في كلمته - أنه سيسعى لتحقيق الصلح والتعايش السلمي مع قبيلة الرزيقات.

هذا وقبيل اللقاء الجماهيري وضع سيادته حجر الأساس لمستشفى ابوكارنكا وأسواق اليقين لدعم الأيتام والأرامل، كما افتتح سيادته بنك الادخار والتنمية - فرع ابوكارنكا ومباني وزارة المالية بالمحلية ومنزل القاضي المقيم وكلية التنمية البشرية - فرع ابوكارنكا، معلنا جاهزيتها لاستقبال الطلاب هذا العام.