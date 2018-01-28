حكومة وسط دارفور تسلم اليوناميد مقرها الجديد في قولو 

زالنجي 28-1-2018م (سونا) - وقع والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحق اليوم؛ على وثيقة تسليم المقر الجديد في قولو بوسط جبل مرة لرئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) وفق اتفاق مسبق بين الحكومة والبعثة لتخصيص قطعة أرض يبلغ مساحتها 356,614 مترا مربعا، أي حوالي 80 فدانا شمال شرق مدينة قولو، حاضرة محلية وسط جبل مرة بعد انسحاب الأخيرة من عدة مناطق في دارفور.

وأوضح الوالي أن التسليم جاء وفقا لخطاب وزارة الخارجية بعد موافقة اليوناميد بالشروط الحكومية التي تمثلت في مساهمتها في إنشاء مؤسسات لحكومة الولاية في قولو؛ حتى تكون قريبة من البعثة للمزيد من التنسيق؛ بجانب مراكز للشرطة ومقار للنيابات والمحاكم وتدريب الشباب وتوظيف العمالة المحلية تشجيعا للاستقرار، كما اتفق الطرفان على أن تساهم اليوناميد في تعبيد طريق (نيرتتي قولو روكرو) لتسهيل التواصل للطرفين والمواطنين، خاصة أن المنطقة إنتاجية وسيدفع الطريق عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي، وأشار عبدالحكم الى حصوله على موافقة المواطنين بإخلاء الأرض التي كانوا يستغلونها للزراعة الموسمية بعد تعويضهم من قبل الحكومة وتسليمها للبعثة خالية من أي نزاع.

من جانبه؛ أبدى رئيس البعثة المشتركة في دارفور السيد ماما بولو استعداد اليوناميد للتعاون الكامل مع الحكومة في مستوياتها المختلفة في سبيل تحقيق السلام الاستقرار، مضيفا أن انتقال البعثة لجبل مرة سيشجع العديد من المنظمات الدولية لنقل أعمالها الى قولو للمساهمة في تنمية المنطقة، مبينا أن اليوناميد ليست وحدها وإنما سينتقل معها الفريق القطري للأمم المتحدة الجهة التي تعمل في مجال التنمية والتعمير، كاشفاً عن نية منظمة الغذاء العالمي في الالتحاق بالبعثة لتنفيذ مشروع العمل مقابل الغذاء في قولو.