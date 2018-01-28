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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الجمهورية يشرف ليلة انفاس الشهداء بنيالا

التاريخ : 28-01-2018 - 09:09:00 مساءً
نيالا 28-1-2018م (سونا) - شرف نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوبيل الفضي لمنظمة الشهيد ووالي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي ليلة أنفاس الشهداء مساء اليوم باستاد نيالا ضمن فعاليات احتفال المنظمة بيوبيلها الفضي تحت شعار (على العهد باقون وفي الدرب ماضون) برعاية المجاهد محمد احمد؛ مدير المنظمة، واحيا الليلة الفنان الكبير عبد الله البعيو وقام نائب رئيس الجمهورية بتكريم عدد من أمهات الشهداء بنيالا، فيما سلم أسر وابناء الشهداء وثيقة عهد وميثاق لنائب رئيس الجمهورية دفاعاً عن الدين والوطن.
وسيقوم نائب رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين بافتتاح منازل أسر الشهداء بمحليتي نيالا شمال وبلدية نيالا كما يشهد زواج العفاف لأسر الشهداء وسيخاطب الاحتفال باليوبيل الفضي لمنظمة الشهيد بساحة الشهيد عبد الله السحيني؛ بجانب زيارة قيادة الفرقة السادسة عشرة مشاة بنيالا وتدشين مول نيالا و نفرة العودة الطوعية لمنطقة تربا بدار المؤتمر الوطني.
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