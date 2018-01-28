رئيس الجمهورية يلتقي رئيس البنك الأفريقي للتنمية باديس ابابا



اديس ابابا 28-1-2018م (موفد سونا) - التقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على هامش القمة الأفريقية مساء اليوم - برئيس البنك الأفريقي للتنمية اكينومي اديسينا ،

وقال رئيس البنك في تصريح صحفي أنه ناقش مع الرئيس البشير العديد من المشروعات التي يمكن أن يساهم البنك في تمويلها وأبرزها مشاريع الغاز السائل والذهب وزراعة القطن في السودان.



وأضاف رئيس البنك أن هذه المشروعات هي مشروعات كبيرة وضخمة والبنك على استعداد لتمويلها كما فعل في السابق، وقال ان البنك على استعداد لإعادة تأهيل المصانع التي توقفت خلال المقاطعة الأمريكية التي فرضت على السودان.



وأكد رئيس البنك الأفريفي للتنمية أن البنك يسعى للتسويق للسودان؛ باعتباره بلداً غنياً ومليئا بالموارد الطبيعية، مضيفا أن البنك على استعداد - ومن خلال شركائه - بفتح المجال للاستثمارات العديدة عبره وعبر البنوك الأخرى في السودان.



وأضاف رئيس البنك إنه وجد تجاوبا كبيرا من الرئيس وأن بعثة من البنك ستسافر الى الخرطوم في القريب العاجل للجلوس مع الجهات ذات الاختصاص؛ منها وزارة المالية ومحافظ بنك السودان.



وأضاف؛ رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن هناك مشروعات مدروسة من قبل جهات سودانية وشركات روسية، وكلها ستخضع للدراسة لكي يقوم البنك بتمويلها، مؤكدا أن هذه المشروعات ذات عائد للسودان وللبنك أيضا.