قمة ثلاثية سودانية مصرية اثيوبية غدا

اديس ابابا 28-1-2018م (موفد سونا) - يعقد الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين غدا قمة ثلاثية علي هامش قمة الاتحاد الافريقي لبحث العلاقات بين هذه البلدان وأزمة سد النهضة الاثيوبي.



وتشير(سونا) الي ان هذه القمة كان قد سبقها عقد لقاءين الاول بين الرئيس عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت والاخر بين الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين اليوم.



وكان رئيس الوزراء الاثيوبي قد دعا خلال زيارته لمصر مؤ خرا لعقد قمة ثلاثية بين البلدان الثلاثة علي هامش قمة الاتحاد الافريقي ال30.

هـــ . أ

