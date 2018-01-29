ارتفاع التجارة بين الصين والآسيان بنسبة 13.8 بالمائة في عام 2017م

بكين 29 -1- 2018 (شينخوا) سجل حجم التجارة بين الصين ودول الآسيان رقما قياسيا في عام 2017، وفقا لوزارة التجارة.

وبلغت التجارة الثنائية 514.8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي بزيادة 13.8 في المائة على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع لنمو التجارة بين الصين وأي من شركائها التجاريين الرئيسيين.

بلغت صادرات الصين لدول الآسيان 279.1 مليار دولار أمريكي عام 2017 بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي، بينما نمت الواردات بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 235.7 مليار دولار أمريكي.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 43.4 مليار دولار أمريكي مع دول الآسيان، حيث انخفضت بنسبة 27.4 في المائة من 2016.

وكانت فيتنام وماليزيا وتايلاند أكبر الشركاء التجاريين للصين في المنطقة في العام الماضي. وكانت فيتنام أكبر وجهة تصدر للصين بينما استوردت الصين المزيد من السلع من ماليزيا مقارنة ببلدان الآسيان الأخرى.

وشهدت الصين تجارة خارجية قوية عام 2017، ما أنهى الانخفاضات في العامين الماضيين بزيادة 14.2 في المائة على أساس سنوي.