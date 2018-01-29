ادنوك الإماراتية تخفض مخصصات خام مربان 25% في مارس

سنغافورة 29-1-2018 م (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر تجارية يوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت العملاء في آسيا أنها ستخفض إمدادات خام مربان 25 في المئة في مارس آذار، ارتفاعا من خفض نسبته 20 في المئة في الشهر السابق.

وذكرت المصادر أن الشركة ستورد مخصصات خامي داس وزاكوم العلوي لشهر مارس بالكامل في شحنات مارس آذار مقارنة مع تخفيضات في الشهر السابق. وأضافت أن هذا قد يعوض تخفيضات خام مربان التي فاقت التوقعات.



وفي فبراير شباط خفضت أدنوك المخصصات بواقع 20 في المئة لخامي مربان وداس وعشرة في المئة لخام زاكوم العلوي.

