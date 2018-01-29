ورشة تدريبية لوزارة المالية بسنار في إطار تعزيز السياسات المالية

سنجة 29-1-2018م ( سونا) - نظمت وزارة المالية والاقتصاد بولاية سنار ورشة تدريبية صباح اليوم إستهدفت القائمين علي ادارة المال العام بالولاية وذلك في إطار المشروع القومي لتعزيز السياسات المالية علي المستوى الولائي وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ويتم تنظيمه فى أربع ولايات هى البحر الاحمر ، سنار ،شمال كردفان ونهر النيل .

وأكد الاستاذ محجوب أحمد محمدعلي المدير العام لوزارة المالية على أهمية الورشة في تعزيز السياسات العامة الرامية لتخفيف حدة الفقر علي المستوى الولائي بجانب تقديم العون الفني والتدريب لدعم وتطوير الانشطة المالية وتطوير جهاز المراجعة الداخلية وتقوية الرقابة علي المال العام..

من جانبها أوضحت مقبولة عبدالله أحمد منسق المشروع بالولاية أن الورشة تركز علي الشراء والتعاقد الحكومي في إطار الأهداف الكلية للمشروع التي تسعى الي تحسين كفاءة وفاعلية إدارة السياسات المالية والحوكمة بما يعزز المصداقية والشفافية عند إستخدام الموارد المالية العامة وتقليل فرص الفساد في الولايات المختارة .

وكشفت مقبولة عن المكون الأساسي للمشروع لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الموارد العامة فضلا عن تحسين كفاءة إستغلال الموارد العامة لادارة الاستثمارات العامة وتحسين نظام الشراء والتعاقد بالوحدات الحكومية بجانب دعم الولايات لتبني عمليات المراجعة المبنية على المخاطر علاوة على زيادة الشفافية وعمليات المحاسبة في استخدام المال العام من خلال دور مؤسسات المستوى الولائي وتفعيل دور المجالس التشريعية في الرقابة على المال العام .

