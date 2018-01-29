سفارة السودان بالرياض تستعد للإحتفال بالذكرى 62 بإستقلال البلاد

الرياض 29-1-2018م (سونا)- إكتملت كافة الاستعدادات بمقر سفارة السودان لدى المملكة العربية السعودية بالرياض لاحتفالات السفارة والجالية بالذكرى 62 لإستقلال السودان المجيد الذي تنظمه السفارة برعاية كريمة من سعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية.

ووجه السفير عبدالباسط بتكوين لجنة يترأسها الوزير المفوض (القنصل) عبد الرحمن رحمة الله وتحت إشراف ومتابعة السفير أسامة حسن سلمان نائب رئيس البعثة .

وتقرر أن تكون الفعاليات المصاحبة لإحتفال هذا العام مجسدة ومعبرة عن حضارة وثقافة السودان حتى ترسم صورة مشرفة ومتجدده من نوعها تليق بهذا العرس الوطني داخل المملكة السعودية .

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