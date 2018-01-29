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أخبار محلية - سياسية

سفارة السودان بالرياض تستعد للإحتفال بالذكرى 62 بإستقلال البلاد

التاريخ : 29-01-2018 - 10:26:00 صباحاً
الرياض 29-1-2018م (سونا)- إكتملت كافة الاستعدادات بمقر سفارة السودان لدى المملكة العربية السعودية بالرياض لاحتفالات السفارة والجالية بالذكرى 62 لإستقلال السودان المجيد الذي تنظمه السفارة برعاية كريمة من سعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية.
ووجه السفير عبدالباسط بتكوين لجنة يترأسها الوزير المفوض (القنصل) عبد الرحمن رحمة الله وتحت إشراف ومتابعة السفير أسامة حسن سلمان نائب رئيس البعثة .
وتقرر أن تكون الفعاليات المصاحبة لإحتفال هذا العام مجسدة ومعبرة عن حضارة وثقافة السودان حتى ترسم صورة مشرفة ومتجدده من نوعها تليق بهذا العرس الوطني داخل المملكة السعودية .
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