ولاية سنار تقطع أشواطا كبيرة في تغيير التركيبة المحصولية وتشجيع انتاج محاصيل الصادر



سنار 29-1-2018م ( سونا) - أعلن الاستاذ أزهري خلف الله عبدالرحمن والي ولاية سنار بالإنابة وزير الزراعة إن ولاية سنار قطعت أشواطا كبيرة في تغيير التركيبة المحصولية وتشجيع المزارعين علي إنتاج محاصيل الصادر وتعزيز الشراكات التعاقدية.

وأشار أزهري لدى وقوفه على عمليات جني القطن يرافقه المستثمرون الوطنيون وجدي ميرغني ويوسف أحمد يوسف ومعتمد محلية شرق سنار ورئيس مجلس تنظيمات المنتجين بهيئة السوكي الزراعية بكري محمد توم أشار الي المردود الايجابي الذي أحدثته الزراعة التعاقدية بهيئة السوكي الزراعية وتحقيق الربحية للمزارعين حيث بلغ متوسط أرباح المزارعين في محصول القطن للعام 2017-2018م أكثر من تسعة ألاف جنيه في اللقطة الاولى فيما أكد رئيس مجلس تنظيمات المنتجين بالهيئة استعدادهم التام لزيادة المساحات التأشيرية لمحصولي القطن وزهرة الشمس والعمل علي توطين تقاوى القطن مبينا إن الهيئة إستطاعت أن تعالج كثيرا من المشكلات التي تعوق زيادة الأنتاج والإنتاجية خاصة مشكلات الري.

و أكد معتمد شرق سنار عبد الرحمن آدم عبد القادر على أهمية الاستثمار في الاستفادة من موارد محليته مشيدا بما قدمته هيئة السوكي الزراعية في إطار المسؤولية الاجتماعية.

من جهته أشاد المستثمر الوطني ورجل الأعمال وجدي ميرغني بالانتاجية العالية التي حققها مزارعو هيئة السوكي الزراعية حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان أكثر من سبعة قنطارات في اللقطة الاولى في مساحة تجاوزت ثلاثة آلاف وخمسمائة فدان ومن المتوقع أن تصل لقيط القطن في الموسم الانتاجي الحالي أكثر من خمسة لقطات .

