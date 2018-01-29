مديرالبنك الزراعي : البنك يشرع في إجراءات إفتتاح فرع له بيوغندا

الخرطوم 29-1-2018م(سونا) - بدأ البنك الزراعي في إجراءات فتح فرع له في دولة يوغندا تلبية لطلب البنك المركزي اليوغندي الذي قدمه عبر بنك السودان المركزي خلال زيارة الرئيس اليوغندي مؤخرا للبلاد .

أوضح ذلك في تصريح ( لسونا ) الاستاذ صلاح حسن احمد مدير البنك الزراعي كاشفا عن نية البنك في الانتشار الجغرافي باضافة فروع جديدة وفقا لتوجيهات مجلس الادارة في ولايات دارفور والنيل الازرق ضمن خطة العام الحالي معلنا عن توقيع البنك اتفاقيتين مبدئيتين مع شركة روسيا واخري بلاروسيا لتشييد صوامع للغلال .

واشار إلى ان الشركة الروسية وعد ت البنك بارسال وفد فني روسي لاجراء تقييم لصوامع الغلال التي انشئت عام 1967 في كل من بورتسودان والقضارف والعمل علي ترميمها وصيانتها لتواكب المرحلة الجديدة .

وفيما يتعلق بالمعاملات المالية مع البنوك الخارجية قال صلاح إن البنك قام بمخاطبة كل المراسلين في البنوك الخليجية والاسيوية والاوروبية وسوف تأتي أًكلها قريبا مشيرا الي بدء التعامل مع بنك ( Active) التركي بجانب طلب تعامل وصل الى البنك حاليا من بنك روسي للتعامل مع البنك الزراعي مباشرة

وفي جانب تمويل الموسم الشتوي قال إن البنك مول 385 ألف فدان قمح في كل ولايات السودان فيما بلغت المساحات المزروعة 420 الف فدان .

وناشد المديرالعام المزارعين في كل ولايات السودان بالتوجه لفروعه لتقديم طلباتهم لاستلام احتياجاتهم من مدخلات الحصاد من الخيش والحاصدات التي قام البنك بتوفيرها بكميات كبيرة في فروع البنك بمناطق الانتاج .

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