وزير الزراعة بالجزيرة يرحب بوفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)



مدني 29-1-2018م (سونا) - إلتقي الدكتور سيف الدين عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بمكتبه اليوم بوفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) برئاسة المستر أوسومو كبير مستشاري الوكالة وخمسة خبراء يابانيين في مجال زراعة الأرز بحضور مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة .

وأعرب الوزير عن ترحيبه بعودة (جايكا) لولاية الجزيرة مشيراً الي النجاحات التي حققتها الوكالة في مجال زراعة الأرز خلال الأعوام السابقة مؤكدة تذليله كافة العوائق التي تعوق المسيرة الزراعية بالولاية .

من جانبه أشاد المستر اوسومو بحسن التعاون من قبل المسئولين بوزارة الزراعة خلال الفترة السابقة في إنجاح زراعة الأرز الهوائي بالجزيرة .

على صعيد آخر كشف الوزير في تصريح لـ (سونا ) عن خطة متكاملة أعدتها وزارته للترويج لمشاريع تسمين العجول وسط الرعاة والمربين وتقديم الإسناد الفني للمنتجين والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإيجاد فرص للتمويل والتسويق لإحداث تحول واضح في مطلوبات الأمن الغذائي وإحلال الواردات وتخفيف أعباء المعيشة.

وقال إن تسمين العجول يعتبر مجالا واعدا ومرنا يعود بالنفع للمدربين وأكد عزم وزارته لإدخال النظم الحديثة في مجال إنتاج الألبان وإدخال الحلابات الاتومتيك (الآلية) وتوفير الشروط الصحية لهذا المنتج المهم وإدخال القيمة المضافة وذلك بالتركيز علي الصناعات التحويلية من منتجات الألبان مبيناً أن هنالك فرقا من وزارته تنتشر في محليات الولاية ذات الإنتاج الوفير من هذا المنتج للترويج لهذه التقانات والنظم الحديثة.

س ص

