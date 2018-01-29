جمعية قوز الحلق للإنتاج الزراعي والحيواني تتجه لتصدير البطيخ

عطبرة في 29-1-2018 ( سونا) أعلن الاستاذ العوض العطا خير سكرتير جمعية قوز الحلق للإنتاج الزراعي والحيواني إكتمال ترتيبات الجمعية للإتجاه نحو الصادر يشمل عدد من المنتجات مشيرا في هذا الصدد الى نجاح تجربة تصدير البطيخ للمملكة العربية السعودية .

وقال سيادته لـ (سونا) ان الجمعية استطاعت تسجيل اسم عمل واستخراج شهادة صادر للمساهمة في زيادة الصادرات مؤكدا على ان منتجات الجمعية الزراعية قادرة على المنافسة بالأسواق الخارجية وكشف عن خطة لتوسيع المساحات لإدخال محصول القمح في الدورة الزراعية بإعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية للدولة.

