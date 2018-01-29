مجلس إيرادات ام بدة يوجه مديري الوحدات الادارية بإزالة المخالفات

الخرطوم 29-1-2018م (سونا) -



إستعرض مجلس إيرادات محلية ام بدة في اجتماعه الدوري الاسبوعي للعام 2018 برئاسة الاستاذ احمد عثمان حمزة نائب المعتمد المدير التنفيذي بمشاركة مديري الوحدات الادارية ، تقرير الايرادات للفترة من 1-28 يناير الجاري ومراجعة القرارات والتوصيات السابقة وموقف تحصيل الايرادات بهدف المراجعة والوقوف على العملية التحصيلية ومعالجة مواقع الإنحراف .

ووجه مديري الوحدات الادارية بالعمل علي إزالة كافة المخالفات الهندسية والصحية والتشوهات البصرية لمنع إزديادها بالتنسيق مع إدارة المخالفات للحد من الإزدواجية لترتيب وتنظيم عملية التحصيل .

كما وجه ببذل المزيد من الجهود في عملية تحصيل ضريبة العوائد السكنية حسب النظم واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالاضافة الي تكليف مدير الإدارة العامة للشئون المالية والتنمية الاقتصادية بإعداد كشوفات التنقلات الداخلية للمحاسبين لخلق توازن بين الوحدات الإدارية وتفعيل الإجراءات المحاسبية وتفعيل العمل المحاسبي لترقية الاداء العام لتنفيذ الموازنة المجازة لكل وحدة كما وجه مدير وحدتي سوق ليبيا وابوزيد بوقف تحصيل رسوم التصاديق المؤقتة لمزيد من التدابير والترتيبات الجديدة ووفقا للتشريعات والقوانين المصاحبة لحفظ الحقوق وتوفير العدالة والشفافية بين الاطراف ذات الصلة .

وأمن المجلس علي ضرورة الاستمرار في

تنظيم وترتيب الانشطة التجارية والمحافظة علي الشكل الجيد للعمل بالأسواق والإستمرار في حصر الأنشطة التجارية للتمكن من الايفاء بعملية التحصيل وفقا للوائح والشروط المنظمة لعملية التحصيل .

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