مفوضية الإختيار القومية تنفذ مشروع الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف شركة التوليد الحراري

الخرطوم 29-1-2018م (سونا)- بدأت مفوضية الإختيار القومية للخدمة المدينة إعتباراً من اليوم ولأول مرة تنفيذ مشروع الإمتحان الالكتروني لشركة التوليد الحراري للمقدمين لتلك الوظائف والبالغ عددهم (12 ) ألف منافس ويستمر الامتحان لمدة اثني عشرة يوما .

اعلن ذلك في تصريحات صحفية الدكتور حسن محمد مختار الامين العام للمفوضية مبينا ان التخصصات في المرحلة الاولي تبلغ 12 تخصصا وأن تنفيد مشروع الربط الشبكي يتم لاول مرة مع الولايات في زمن واحد مع الاتحادية مشيرا الي تنفيذ التجربة في جلسة امتحان اليوم الخاص بالهندسة الماكنيكية بالربط الشبكي مع ولاية البحر الاحمر لعدد ( 11 ) خريح ذلك بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات.

وابان دكتور حسن ان طرق الامتحان بالربط الشبكي يوفر جهودا كبيرة للمتقدمين للوظائف من الولايات

مؤكدا حرص المفوضية علي ادخال الولايات لتعم الفائدة المتمثلة في تعريف اي خريج بوجود وظيفة ومن حقه التقديم لها ومن حق اي خريج يمتحن في ولايته لاي وحدة اتحادية .

وقال إن مفوضية الاختيار تسعي لتطوير طرق الاختيار والحد من طرق المقابلات الشخصية للمعاينات في اضيق زمن ممكن .

وذكر دكتور حسن ان تجربة المفوضية في الامتحان عبر الربط الشبكي بالولايات تفوقت علي كثير من الدول .كاشفا عن انشاء قاعدة بيانات خاصة بالخريجين وتحليل المتقدمين للوظائف والذين يجلسون للامتحان

لتستفيد منها وزارة التعليم العالي وديوان شئون الخدمة.

وأكد على سعي المفوضية مع مجلس الوزارة وزارة المالية ليبلغ عدد الوظائف لهذا العام 60 الف خريج

مبينا عن تخصيص الف وظيفة للصيادلة حيث تم اعتماد 800 وظيفة بنظام الامتياز الجديد وستستمر سنويا خصما علي المشروع القومي .

