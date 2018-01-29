مذكرة تفاهم بين البحر الاحمر وشركة (Tid) الالمانية لانتاج الفحم الكربونى من اشجار المسكيت

بورتسودان 29-1-2018م (سونا) - تم اليوم بولاية البحر الأحمر التوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الاستثمار بالولاية والشركة الالمانية { Tid } .

وتنص المذكرة علي قيام الشركة الالمانية بإزالة المسكيت في مشروع دلتا طوكر الزراعي وتحويل المخلفات الي فحم كربوني.

وأوضح الاستاذ محمد الحسن هييس وزير الاستثمار والصناعة بالولاية في تصريح لـ (سونا) أن عمليات إزالة المسكيت تتم في فترة زمنية تمتد لخمس سنوات وأقتسام العائدات الاقتصادية لانتاج فحم المسكيت بنسب معقولة بين الطرفين، مبيناً أن المذكرة سيتم تفعيلها في غضون الستة أشهر المقبلة، للاجراءات الفنية لإنتاج فحم المسكيت التي سيتم إجراؤها في المانيا خلال هذه الفترة .

س ص/ع و

