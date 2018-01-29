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مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعاً عند 4477.923 نقطة

التاريخ : 29-01-2018 - 12:43:00 مساءً
الخرطوم 29-1-2018م(سونا)- أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 4477.923 نقطة .
ومقارنه بتداول اليوم مع تداول أمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من 67,072,135 إلي 42,153,323 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت (37) %. و إرتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 134,734 إلي 172,903 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 28 %.وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 59 صفقة إلي 78 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 32% .
وشهدت حركة الاسعار في قطاع الوسائط والإتصالات أرتفاع سعر سهم مجموعة سوداتل من 4.2 إلي 4.5 جنيه . وفي قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار إستقر سعر صكوك الستثمار الحكومية (صرح 17-1) عند 100.54 جنيه.
وفي قطاع الشهادات الإستثمارية شهدت الاسعار إستقرار سعر 7 إصدارات وإنخفاض سعر عدد 10 إصدارة وذلك من 17 إصدارة تم تداولها اليوم.

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