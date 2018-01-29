وفد رسمي وشعبي من ولاية الجزيرة يزور معرض الخرطوم الدولي

مدني 29-1-2018م (سونا) قام وفد من ولاية الجزيرة برئاسة المهندس موسى عبد الله وزير التخطيط العمراني المرافق العامة ممثل الوالي ولفيف من قيادات الولاية التنفيذية وسيدات الأعمال ومجموعة الصين بزيارة لمعرض الخرطوم الدولي .

ووقف الوفد علي أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعه والزراعة .

من جانبه قطع ممثل الوالي في تصريح لـ (سونا) إن زيارة وفد الولاية لمعرض الخرطوم الدولي تأتي للوقوف علي ما توصلت اليه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتواصل مع البيوتات التجارية وعقد شراكات وتوأمة مع عدد من الشركات لتعزيز جهود الولاية لجذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية وفتح آفاق جديدة مع البيوتات التجارية والشركات .

وأعلن الأستاذ معتصم عبدالسلام امين عام حكومة الولاية لـ(سونا) أن الشهر المقبل سيشهد إفتتاح فرع للأسواق الحرة بمدينة ودمدني إنفاذاً لتوجيهات والي الولاية ومتابعته وحرصه علي النهوض بكافة القطاعات .

وأشارت الاستاذة إخلاص حسين مدير إدارة التنمية إلى ان المعرض فرصة طيبة للوقوف علي أحدث التقنيات الحديثة وما أنتجته الشركات من سلع وخدمات مضيفة ان الوفد يضم عددا مقدرا من رجال المال والأعمال للاستفادة من التجربة فيما أكدت الدكتورة توحيدة بابكر محمد احمد مدير عام وزارة الزراعة إن المعرض فرصة للتعرف علي آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في شتي المجالات مبينة (لسونا ) إن الولاية حريصة لنقل التقانات الحديثة في القطاع الزراعي والحيواني في ظل تعافي مشروع الجزيرة وتحقيق إنتاجيات غير مسبوقة للقطن وإهتمام الوالي بالنهوض بالقطاع الصناعي .

وأعلن المهندس صديق أحمد سليمان مدير المركز الإستشاري الهندسي إن الولاية حريصة للإستفادة من الشركات والبيوتات التجارية للإرتقاء بالعمل الهندسي في ظل التنمية التي تشهدها الولاية فيما عبرت الأستاذة شادية الزبير أحمد من إتحاد المرأة أن الزيارة هي الأولي بمبادرة من الوالي بوفد كبير يشمل كافة القطاعات والمؤسسات للإستفادة من الجانب التثقيفي للشركات في مجال الاستثمار .

وأقرت أن زيارتها السابقة للمعرض كانت للترفيه والتسوق الشخصي وزادت أن هذه الزيارة علمية وتعود بالفائدة علي المواطن والولاية .

وأكد الأستاذ اسامة سعد هجا رئيس الغرفة التجارية بالولاية إن الزيارة تخلق فرصة للتواصل مع المنشأة مباشرة لتخفيف أعباء المعيشة وقال إن إنفاذ قرارات وزير التجارة بوضع أسعار للمواد الإستهلاكية يسهم في ضبط الأسواق .

وكشفت المهندس غادة كامل أمين السني مدير شركة قولدن بركس إن الزيارة فتحت آفاقاً للمقاولين والبيوتات التجارية للتواصل مع الشركات لعقد صفقات وإبرام عقودات توكيل .

من جانيه أشار الدكتور صلاح حسن حسين إن الزيارة ضمت الجانب الرسمي والشعبي للتعرف علي آخر ما توصلت اليه البحوث والدراسات في كافة المحاور وأن الوفد التقي مع الشركات دون وسطاء مما يسهم في خفض الأسعار .

وعبر الدكتور سيد النور علي مدير مصنع الفلاتر بمجموعة جياد الصناعية عن اشادته بزيارة وفد ولاية الجزيرة برئاسة ممثل الوالي وأنها تؤكد حرص الولاية علي النهوض بالولاية ومواكبة التطور.

وكشف الأستاذ أبوعبيدة ثابت من الشركة السودانية للأسواق الحرة والمعارض عن مشاركة دول بيلاروسيا وسلطنة عمان والبرتغال وغانا وبعض الشركات لأول مرة وزاد إن المعرض يمثل حراكا إقتصاديا وخلق ماعون تقني جديد للفائدة العامة .

وأكد الأستاذ سفيان عبدالخالق إهتمام الوالي بالنهوض بالقطاع الصناعي والتجاري والإستثمار بالولاية وحرصه علي زيارة وفد يضم عددا من القطاعات العاملة والمهتمة بالقطاع الصناعي والتجاري والإستثمار وفق القرار الولائي الخاص بتكوين لجنة للإعداد لزيارة معرض الخرطوم الدولي للإستفادة من الخبرات التراكمية والتكنولوجية والإلتقاء بأصحاب الشأن من الشركات والمصانع مضيفا ان وفد الولاية مكون من 60 شخصاً يمثلون الجانب الرسمي والشعبي والبيوتات التجارية ورجال وسيدات الأعمال بالولاية ومجموعة شباب الصين و رئيس الغرفة التجارية بالولاية للوقوف علي آخر ماتوصلت إليه الصناعة في مختلف المحاور .

وعلى ذات المنحى أشار الأستاذ عبدالقادر عثمان عبدالقادر عضو اللجنة المكلفة بإعداد الزيارة ممثل مزارع عبد اللطيف للدواجن ان الزيارة موفقة وسيعود مردودها للمواطن بصورة مباشرة والولاية في الوصول للبيوتات التجارية والشركات الكبري دون وسيط .

وأكد الأستاذ يوسف الأمين محمد احمد ممثل تنظيمات المزارعين على استفادة قطاع المزارعين بشقيه الزراعي والحيواني من الآليات والتقانات في كل مراحل العملية الزراعية من تحضير للأرض وزراعتها وحصادها وصناعتها إضافة للتعرف علي الصادر الزراعي والحيواني في ظل الإنتاجية العالية لمحصول القطن والاستفادة من القيمة المضافة له لافتا لتقديم الدعوة لبعض الشركات لزيارة الولاية وفتح فروع لها والإتفاق لعقد دورات لاصحاب المواشي في التسمين .

واشارت الدكتورة مزاهر محمد الحاج مدير شركة سييد لاند الي إستضافة الوفد كل عام من أجل التنوير والتعرف على آخر السلع والمنتوجات والخبرات والتقانات في الصناعة والتجارة مضيفة إهتمام والي الولاية بالنهوض بالولاية في كافة المحاور وحرصه لجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية والصناعية لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الولاية مبينة تجدد زيارة الوفد سنويا من تنفيذيين ورجال وسيدات أعمال من أجل تبادل الخبرات والفائدة العامة .

فيما أعرب المهندس شوقي بله أحمد ممثل محليتي المناقل والقرشي عن شكره وتقديره لحكومة الولاية برئاسة إيلا الذي كرس جهده للنهوض بالولاية وفطن لأهمية زيارة المعرض للوقوف والتعرف علي آخر المعدات الحديثة والأثاثات والبورسلين من مجموعة جياد الصناعية لتسهم في تطوير والإرتقاء والتجويد لعملية البناء مقترحا قيام معرض لمجموعة جياد بحاضرة الولاية لتعم الفائدة للجميع .

س ص/ع و