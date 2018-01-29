رؤساء السودان واثيوبيا ومصر يؤكدون حرصهم علي إستدامة علاقات طيبة بين دولهم

أديس أبابا 29-1-2017م ( موفد سونا)- أكد رؤساء السودان وأثيوبيا ومصر حرصهم علي إستدامة علاقات طيبة بين حكومات الدول الثلاثة والعمل والتنسيق المشترك من أجل المصلحة المشتركة لشعوب بلادهم .

جاء ذلك عقب جلسة المباحثات التى التأمت اليوم بين الرئيس المشير عمر البشير والمصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ديسالين بفندق راديسون بلو بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا على هامش القمة الافريقية لبحث أزمة سد النهضة .

ورفع رؤساء كل من السودان وأثيوبيا ومصر أيديهم وقد تشابكت ليرسلوا بذلك إشارة بأنهم بصدد إنهاء حالة التوتر التى سادت لفترة طويلة عقب الاجتماع الذي عقدوه في الخرطوم والذي توصلوا فيه الي إتفاق تفاهم حول سد النهضة .

ووصف وزير الخارجية إبراهيم غندور الإجتماع بأنه كان أخويا وإيجابيا .

وسبق هذه القمة عقد لقاء بين الرئيس البشير والرئيس المصري السيسي ولقاء آخر بين الرئيس البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين .