بكري يتسلم رسالة من نظيره الكويتي

الخرطوم 29/ 1/ 2018 (سونا) - تسلم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي تتعلق بسبل تطوير العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات .

وأكد الفريق بكري لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري السيد بسام محمد القبندي سفير دولة الكويت لدى السودان الذى سلمه الرسالة أكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والازلية مؤكدا حرص السودان على تعزيزها ودفعها فى كافة المجالات .

ووصف القبندي فى تصريحات صحفية العلاقات السودانية الكويتية بانها متطورة ومتميزة وراسخة ،مبينا ان اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشروعات الكويتية فى السودان فى العديد من المجالات وقال" نحن نطمح لتطوير العلاقات الثنائية ".

