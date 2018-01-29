البنك الزراعي السوداني برفاعة : مبادرة لتطوير الثروة الحيوانية والبستانية بشرق الجزيرة



رفاعة 29-1-2018م(سونا) - أعلن مدير البنك الزراعي السوداني برفاعة الاستاذ غازي الفكي محمد عمر عن مبادرة لتطوير موارد محلية شرق الجزيرة فى مجال الثروة الحيوانية والبستانية لتحقيق الإكتفاء الذاتي والمساهمة فى الصادر .

وأوضح مدير البنك الزراعي برفاعة فى تصريح (لسونا) إن المرحلة الاولى من المبادرة تشمل إنشاء مجمع إنتاج حيواني تحت إشراف رئاسة المحلية يضم زرائب مربيي الماشية الحلوب وتتوفر فيها كافة خدمات الرعاية البيطرية والحلابات الكهرباء والمياه بجانب مصانع الجبن والزبادي ومصنع للإعلاف بإستفلال منتجات مطاحن رفاعة من ردة القمح ومصنع سكر الجنيد من بقاس ومولاص مما يغطي احتياجات المحلية وماجاورها من الالبان ومنتجاتها بجانب العمل على تحسين النسل بالاستفادة من مركز النطف بالمناقل .

وأشار الى أن البنك سيقوم بتمويل إنشاء الحظائر ومصانع العلف والجبن والزبادي لتتم ادارة المجمع من الجهات ذات الاختصاص بجانب مربيي الماشية ،ولفت الانتباه الى أن الجزء الثاني من المبادرة يشمل النهوض بالقطاع البستاني باستغلال المساحات الزراعية الواسعة بالمحلية خارج وداخل مشروع سكر الجنيد وعلى النيل الازرق لانتاج محاصيل الصادر من الخضروات بجانب الفواكه من البطيخ والشمام وإنشاء إدارة للتغليف والتسويق والترحيل من خلال التمويل المباشر .

وقال غازي الفكي إن البنك قام بتمليك العاملين بمؤسسات المحلية الحكومية وسائل انتاج لـ 4200 مخدم بالمحلية بجانب تمليك عدد من الأغنام والنعاج والدواجن كما سيتم تمليك المعلمين أجهزة حاسوب متنقل عبر الفرعيات النقابية مشيرا الى إعلان فرعيات النقابات ومربيي الماشية والمزارعين لدعمهم لهذه المبادرة واستعدادهم المشاركة فى انجاحها للنهوض بالمحلية .



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