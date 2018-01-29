وزير الدولة بالثروة الحيوانية يبحث مع وفد اليونيدو تطوير قطاع الثروة السمكية

الخرطوم 29-1-2018م(سونا) - بحث دكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) برئاسة الممثل القطري بالسودان دكتور محمد السيد عبد المؤمن، بحث آفاق التعاون بين المنظمة والوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي بولاية البحر الأحمر.

ورحب وزير الدولة لدي لقائه بمباني الوزارة وفد منظمة اليونيدو، بهذه الشراكة مؤكدا أن قطاع الأسماك قطاع واعد يمثل المصدر البديل للحوم الحمراء ودعم الاقتصاد القومي، مشيرا الي أن قطاع الأسماك يوفر فرص عمل للطلاب والخريجين من الجامعات وقال إنه لأهمية هذا القطاع تم ترفيع الإدارة العامة الأسماك لهيئة عامة للوصول الي الأهداف المنشودة .

ومن جانبه امتدح دكتور محمد رئيس الوفد الشراكة الذكية بين الوزارة ومنظمة اليونيدو وتعهد بتقديم كل الدعم المطلوب لهذا المشروع وقال نتطلع لمزيد من الشراكة مع الوزارة لما تزخر به البلاد من ثروة سمكية لم تستغل وأن هذا القطاع يتطلب مجهودا أكبر لأهميته في دعم الإقتصاد القومي وتوفير الغذاء.

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