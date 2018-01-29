وفد سعودي زائر يبدي رغبته في إستيراد اللحوم الحمراء

الخرطوم 29-1-2018م(سونا)- أشاد دكتور كمال تاج السر الشيخ وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالعلاقات المتطورة بين السودان والمملكة العربية السعودية في شتئ المجالات خاصة في مجال الثروة الحيوانية.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بالوزارة اليوم الوفد السعودي الزائر للبلاد برئاسة دكتور بكري عبد الرحمن الطريفي .

وتناول اللقاء رغبة الوفد في إستيراد اللحوم الحمراء بدلا من الحيوانات الحية .

وأكد تاج السر أن الثروة الحيوانية في السودان تتمتع بسمعة طيبة لاعتمادها علي المراعي الطبيعية وخلوها من الأمراض والأوبئة . وأشار الي أن الوفد سيزور مدن سواكن وكسلا والأبيض والخوي للوقوف ميدانيا على البني التحية لصادرات الثروة الحيوانية في السودان. وأمن اللقاء علي تكوين لجنة فنية لمناقشة البنود المتعلقة بإستيراد اللحوم الحمراء.





