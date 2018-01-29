ماليزيا ستعيد النظر في شراء منتجات الاتحاد الاوروبي

كوالالمبور 29-1-2018م( برناما ) - قال نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد زاهد حميدي إن الحكومة ستعيد النظر في شراء المنتجات من دول الاتحاد الأوروبي بعد منع الاتحاد استخدام الوقود الحيوي القائمة على زيت النخيل بحلول عام 2020م .

وذكر زاهد في تصريح للصحافيين امس الاحد أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد نجيب عبد الرزاق .

وأضاف " اذا اتخذت احدى الدولة التي نستورد منها المنتجات قرارا لمقاطعة زيت النخيل، فالحكومة ستتوقف أيضا شراء منتجاتهم " .

ووفقا له إذا وافق الاتحاد الأوروبي على هذا القرار، فأنه سيؤثر على الدخل لأكثر من 500 ألف صاحب الحيازات الصغيرة لزيت النخيل في أنحاء البلاد .

كما أشار زاهد إلى أن هذا القرار يعتبر تمييزا يؤثر سلبا على طلبات لزيت النخيل حيث أنه من بين أكبر مساهم للصادرات القائمة على السلع الأساسية مع القيمة بلغت /71.5/ مليار رنغيت في العام الماضي .

وأكد زاهد أن الحكومة ستتخذ الخطوات المناسبة لضمان مستقبل زيت النخيل لهذه البلاد مبينا أن " صناعة زيت النخيل هي عمودا رئيسيا ليس فقط تساهم في زيادة إيرادات هذه البلاد، بل أنها من بين الأنشطة الاقتصادية للشعب " .

وأوضح " ان الحكومة قد أعطت الاهتمام الخاص لتطوير صناعة زيت النخيل لكي تعزز الانتاجية وتحسينها وبالتالي تزيد الدخل لهؤلاء الأصحاب .