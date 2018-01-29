السفير حسن حامد عبر عن تفاؤله باستئناف جولة المفاوضات بعد غد

الخرطوم فى 29-1-2018م (سونا) - عبر السفير حسن حامد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام عن تفاؤله بأن تكون جولة المفاوضات الخاصة بالمنطقتين والمقرر إستئنافها بعد غد فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حاسمة وأكثر عزماً للمضى بها نحو تحقيق السلام وذلك لجدية الحكومة فى هذا المنحى "ولما لمسناه من الطرف الآخر للجنوح نحو خيار السلام ".

وقال فى تصريح ( لسونا ) عقب إجتماع رأسه الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة للإعلام اليوم بالوزارة بخصوص التعاطي الإعلامي مع جولة المفاوضات أن جولة المفاوضات الحالية تأتى كإستئناف لآخر جولة إنعقدت فى أغسطس الماضي وقد توافرت كل المعطيات اللازمة لأجل إنجاحها .

وأضاف أن الأول من فبراير المقبل ستنعقد الجولة وفق إتفاق وقف العدائيات وتعتبر إستئناف هذه الجولة على ذات الجولة السابقة، أما فى الثالث والى الرابع من فبراير ستكون وفق مواقف الأطراف فيما يلى خارطة الطريق .

وقال أنه ومنذ أغسطس الماضى حدثت متغيرات تصب فى إتجاه تحقيق السلام ، وبعد اعتماد وثيقة الحوار الوطنى لم يعد هناك أى مبرر لحمل السلاح ، كما أن تمديد وقف العدائيات خلق بيئة مناسبة فضلاً عن الإنفراج الذى تشهده علاقات السودان الخارجية عقب فك الحظر الذى واجهته البلاد كل ذلك يمثل منطلقاً إيجابياً نحو جولة توافرت لها بيئة تبشر بالخير للبلاد .

وأكد أن هناك رغبة عارمة من قبل أهل المنطقتين نحو السلام والتوجه نحو الإستقرار والتنمية .