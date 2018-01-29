عوض الجاز: جياد نواة لتوفير قطع الغيار والبنى التحتية ومنفذ للصناعة السودانية

الخرطوم 29-1-2018(سونا)- أكد دكتور عوض الجاز مسئول ملف العلاقات السودانية الصينية أن مجموعة انشطة جياد الصناعية أحدثت تطورا كبيرا فى المجالات المختلفة وأصبحت رائدة ونواة لتوفير قطع الغيار للمواقع الصناعية وبكفاءة وأيدٍ سودانية والإسهام في البنى التحتية.

وقال خلال زيارته اليوم لمعرض الخرطوم الدولي بدعوة من مجموعة جياد الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، إن معرض الخرطوم الدولي شاهد على منافذ الصناعة السودانية والتي بدأت تأخذ حظها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وناشد مجموعات الشركات أن يكونوا على قدر التحدي دعماً للاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأوضح أن البداية بمجلس التصنيع توفير قطع الغيار للمواقع الصناعية ومنها لصناعة المعدات، وقال بعد تكليفه بملف دول البركس ، جدد موضوع مجلس التصنيع ومع مجموعة جياد وعدد من المصنعين للاستمرار في المضي قدما للأمام وصولا إلى صناعة حقيقية تنهض بالبلاد.

وأضاف أنهم يشجعون أبناء السودان الذين لا يقلون عن رصفائهم بالدول المتقدمة في نيلهم من العلوم بالجامعات ولابد من تحفيزهم ورفع هممهم، وأن المعرض الذي قدمته جياد فرصة للمقارنة بالدول التي تقدمت والاستفادة من التجارب الرائدة.

وطاف على أجنحة الشركات المتعددة والبالغة 33 شركة، مشيداً بالتطور الذي وصلت إليه المجموعة.