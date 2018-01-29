نائب رئيس البرلمان يدعو لتعزيز وسائل ترسيخ القيم

الخرطوم 29-1-2018م (سونا) - دعا نائب رئيس المجلس الوطني دكتور أحمد التجاني إلى تعزيز القيم وتطوير وسائل ترسيخها في نفوس الأطفال، مشدداً على أهمية تطبيق الرقابة المدرسية على التلاميذ والاهتمام بطلاب الجامعات لمواكبة العالم الخارجي واللحاق بركب الأمم المتقدمة في جميع المجالات خاصة مجال التعليم.

وطالب سيادته خلال الندوة التي نظمتها لجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول القيم التربوية في المناهج الدراسية إلى الاستفادة من المحاضرات والورش المختصة بالقيم في سن القوانين والتشريعات واللوائح الفرعية.

وقال دكتور أزهري التجاني خلال الورقة التي قدمها ان القيم تؤثر على تفاصيل المجتمع وهي حاكمة في جميع المجالات بما فيها التكنولوجية وأنها ضرورية للمحافظة على كيان الأمة وموروثاتها الثقافية والسلوكية والاعتقادية، مشددا على ضرورة دراسة الحالة النفسية والبيئية والإدراكية والمعرفية التي من شأنها تحديد نَسَق القيم للطفل قبل إعطائه المنهج المعني.

وركزت الندوة التي ترأستها منى فاروق نائب رئيس اللجنة بحضور نائبي رئيس المجلس الوطني مولانا أحمد التجاني والأستاذة عائشة محمدأحمد وقيادات التعليم الأجنبي وقيادات مراكز الأبحاث وعدد من قيادات الاتحاد العام للمعلمين السودانيين، ركزت على كيفية تعزيز القيم التربوية وتطوير آليات ترسيخها في المناهج الدراسية.

وأمنت الندوة على ضرورة التمسك بقيم وسلوك الأنبياء والأخذ بأصول الكتاب والسنة في وضع المنهج الدراسي، مؤكدة أهمية القيم ودورها في تقدم المجتمعات.