مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان يُجيز مبادرة الجوار السعيد

الابيض 29-1-2018م (سونا) - أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان في اجتماعه برئاسة مولانا أحمد محمد هارون والي الولاية مبادرة الجوار السعيد وأوضح المختصين في المبادرة المفهوم الشامل لها والمرتكزات الاساسية التي تقوم عليها في رفع الوعي الصحي كسلوك مجتمعي لترقية البيئه والحفاظ عليها والاستفادة من النفايات وتحويلها من مهدد بيئي إلى فرص استثمارية بتدوير النفايات والاستفادة منها كقيمة اقتصادية.

كما تضمنت المبادرة مشروعات تخفيف أعباء المعيشة بتقديم حزمة من التدخلات التي تمثل إسنادا حقيقيا للمجتمع اضافة الى برامج التأهيل وبناء القدرات مما يمكن من إنفاذ المبادرة وتحقيق دورها المجتمعي اعضاء مجلس الوزراء أشادوا بالمبادره ودورها الرائد في تغير المفاهيم المجتمعية والعمل على تحسين المعيشة، مشيرين الى اهمية الدور الاعلامي والارشادي للتبشير والتبصير بالمبادرة للوصول الى مرحلة التنفيذ من جهته تناول والي ولاية شمال كردفان مجموعة من الموجهات والمبادرات والعوامل التي تقود الى انجاح المبادرة وتحقيق دورها المطلوب في الريف والحضر.