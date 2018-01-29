حسبو : جمع السلاح حقق الأمن والاستقرار

نيالا 29-1-2018 (سونا ) -اكد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن اهتمام الدولة بأسر الشهداء و رعايتهم وقال" ان ابناء وزوجات الشهداء اولوية لنا في الدولة نوفر لهم فرص التعليم مجاناً من الاساس الي البكالوريوس واي زول عندو استعداد للماجستير و الدكتوراة مسئولية المنظمة بجانب كفالتهم بالتأمين الصحي والدعم الاجتماعي ".

ووجه حسبو في احتفال منظمة الشهيد بيوبيلها الفضي اليوم بساحة المولد بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور مدير المنظمة باضافة (200) منزل جديد لاسر الشهداء بنيالا والمحليات ومراعاة المعايير الدقيقة في الاختيار، لافتا إلى أن الولاية تعد الثانية بعد الخرطوم في عدد الشهداء حيث قدمت اكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة شهيد .

ولفت نائب الرئيس الي ان جمع السلاح حقق الامن والاستقرار، داعياً مجتمع الولاية الي محاربة المتفلتين، تجار المخدرات،السلاح، المهربين، وتجار السلع الجشعين. وقال حسبو إن اكبر مهدد للامن القومي والسلام الاجتماعي هو السلاح. وتابع ( السلاح الدفنوا في الارض ما بنخليهو من اجل ان يعيش الناس آمنين)، مؤكدا عزم الدولة على تحقيق العدل وبسط هيبتها .

واشاد حسبو بجهود ديوان الزكاة بالولاية والنقلة التى احدثها امين الزكاة في جباية الزكاة من 70 مليارا الى 119 مليار جنيه كما ثمن جهود المكلفين بدفع الزكاة، داعياً المجتمع الى مزيد من التعاون والتكافل ورعاية اسر الشهداء .

واثني والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد على اهتمام رئاسة الجمهورية بأسر الشهداء والعودة الطوعية وحيا شهداء الوطن الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن من اجل استقرار السودان. واضاف "ما نعيشه اليوم من استقرار بفضل الشهداء"، مشيدأ بجهود المنظمة وما قدمته لاسر الشهداء خلال خمسة وعشرين عاما من خدمات، مؤكدأ وقوفهم ودعمهم لاسر الشهداء. وحيا القوات النظامية التى تعمل دفاعاً عن الدين و الوطن وما زالت تقدم الشهداء.

