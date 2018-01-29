الكويت تتوقع عجزا بقيمة 17 مليار دولار في ميزانية 2018-2019



الكويت 29-01-2018م (رويترز) - أعلنت الكويت يوم الاثنين الميزانية الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس آذار 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.



وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.



وقال الوزير إن العجز سيكون خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليار بعد الاستقطاع، مضيفا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.



وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليار دينار.

(الدولار = 0.2997 دينار كويتي)



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