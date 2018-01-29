رئاسة الجمهورية: (المعادن ) مكنت البلاد من الاستغلال الأمثل لمواردها



الخرطوم 29-01-2018م (سونا) - أكد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد أن وزارة المعادن حققت الأهدافة الأستراتيجية للتنمية المستدامة لدفع عجلة الأقتصاد الوطني.

من جانبه قال وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم إن الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية الذراع الفني لوزارة المعادن ظلت وعبر عطائها المتواصل ركيزة أساسية من ركائز الأقتصاد السوداني من خلال مساعيها الحثيثة لتطوير قطاع التعدين عبر البحث والأستكشاف والتخريط الجيولوجي ورصد الزلازل وتحديث المعامل بما يوائم التقنيات الحديثة.

ودعا سالم خلال مخاطبته حفل حصاد العام 2017م الذي نظمته الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالوزارة اليوم (الاثنين) بتشريف مساعد رئيس الجمهورية الأستاذ"موسى محمد أحمد" ونائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان دعا الى ضرورة مراجعة الآداء والأستفادة من الأخطاء لتحقيق كل النتائج المرجوة.

من جهته كشف المدير العام للهيئة العام للأبحاث الجيولوجية د. محمد أبوفاطمة أن أدارته واجهت عددا من التحديات لتنظيم قطاع التعدين بهدف خلق التوازن الأقتصادي والتزاما ببرنامج إصلاح الدولة ومنهج مخرجات الحوار الوطني.

وأشار أبوفاطمة إلى ان الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وقعت خلال العام المنصرم عدد (13) اتفاقية امتياز و(41) رخصة بحث مطلق و(13)عقد لمخلفات التعدين بجانب (8) عقودات تعدين وعدد (202) رخصة بحث عام وتضاعف ميزانيتها من (192) مليون جنيه في العام 2017م إلى (350) مليون للعام 2018م الأمر الذي يتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق اختراق لكل التحديات عبر السعي لإنشاء المختبرات المتكاملة وإنشاء بنك لتنمية الثروة المعدنية والعمل على اعتماد مصفاة الخرطوم واستكمال العمل لإنشاء بورصة الذهب والمعادن.

في السياق تعهد نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان رجاء أبوزيد بتذليل كافة العقبات التي تعترض العمل التعديني بالبلاد عبر إجازة الخطط والتشريعات وإزالة كافة التقاطعات بين المركز والولايات.

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