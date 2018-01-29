صندوق الإسكان: معرض الخرطوم الدولي فرصة للترويج لمشروعات الأسكان



الخرطوم 29-01-2018م (سونا) - اطلع د.,غلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعميرعلي نتائج مشاركة الصندوق في الدورة 35 لمعرض الخرطوم الدولي خلال الايام الماضية.



وأشار غلام الي الدور الذي يمكن أن يلعبه المعرض في التعريف بأهداف وبرامج وانجازات الصندوق

وصناديق الاسكان الولائية والترويج لمشروعات الاسكان والفرص المتاحة للاستثمار في مجال الاسكان والعقارات بشكل عام وبحث تبادل الخبرات وتيسير الحصول علي السكن.



وتناول لدى لقائه بالامانة العامة للصندوق مع الاستاذ عمر سعدان مدير ادارة الإعلام بالصندوق رئيس لجنة معرض الصندوق سبل الاستفادة القصوى من مشاركة الصندوق في معرض الخرطوم الدولي والنتائج المتوقعة.



واوضح الاستاذ عمر سعدان ان هذه الدورة متميزة وقد حظيت بمشاركة العديد من دول العالم للاثر الايجابي لقرار رفع الحظر الاقتصادي الامريكي علي البلاد، مشيرا الي ان المعرض جاء شاملا احتوى علي مشاركة واسعة للمؤسسات الوطنية بالقطاعين العام والخاص في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والعقارات والخدمات بجانب اسواق مفتوحة لتلبية الحاجات الضرورية للانسان من مسكن ومشرب ومأكل ونقل وترحال وخدمات صحية.



وقال سعدان ان جناح الصندوق بالمعرض استهدف التعريف بجهود وانجازات الدولة في مجال الاسكان وما تحقق من انجازات وبرامج علي مستوى ولايات السودان المختلفة فضلا علي التعريف بالفرص المتاحة للسكن والاستثمار والشراكات مع الجهات المعنية مبينا ان الصندوق عبر مشاركته في المعرض اجرى عددا من التفاهمات للتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية والاجنبية ومن المتوقع السير فيها قدما لتعزيز شراكات الصندوق القائمة واستقطاب شراكات جديدة تصب في مصلحة تنفيذ المشروع القومي للمأوى الذي يشرف علي تنفيذه الاول لرئيس الجمهورية ويرعاه رئيس الجمورية الذي ضمنه في برنامج الانتخابي.



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