البشير يبحث مع الرئيس الصومالي العلاقات الثنائية

اديس ابابا29 -1 -2018( موفد سونا) - التقى الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية بالرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو على هامش القمة الافريقية اليوم.واستعرض اللقاء الذي تم بحضور الوزراء المعنيين العلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور إن الرئيسين اكدا أن العلاقات مرضية جدا ومتميزة ويجب المضي بها قدما من اجل أن تظل على الدوام علاقات اخوية صادقة.

واضاف غندور أن الرئيس البشير استمع لشرح واف حول الاوضاع من الرئيس الصومالي كما قدم الرئيس البشير شرحا لمجريات الاحداث في السودان خاصة ما يتعلق بالحوار الوطني وتكوين حكومة الوحدة الوطنية في السودان.

واكد وزير الخارجية أن الرئيسين اتفقا على تكوين لجنة وزارية برئاسة وزيري خارجية البلدين وستلتقي في الخرطوم يوم27 فبراير القادم لمناقشة والنظر في كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتعديلها او النظر في الاضافة اليها وكيفية تنفيذها.









