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أخبار محلية - سياسية
البشير ودبي يبحثان العلاقات بين بلديهما
التاريخ :
29-01-2018 - 05:29:00 مساءً
اديس ابابا01/29(موفد سونا)
- بحث الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي ادريس دبي العلاقات بين بلديهما وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين السودان وتشاد.
وتطرق الرئيسان في لقائهما للقضايا الاقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
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