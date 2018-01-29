كرشوم: موافقة الحركة الشعبية (مجموعة الحلو) على إيصال المساعدات والالتزام بوقف إطلاق النار حافز وعربون سلام

الخرطوم 29-1-2018(سونا) - قال عضو وفد التفاوض حسين إبراهيم كرشوم إن موافقة الحركة الشعبية مجموعة الحلو على المبادرة الأمريكية بشأن إيصال المساعدات والتي قبلت بها الحكومة وتطبيقها الفعلي لوقف إطلاق النار مؤشرات جيدة وحافز من شأنها أن تقود إلى التوصل لسلام في المنطقتين. وأضاف في الندوة التي نظمتها أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني تحت عنوان (مفاوضات السلام الغرض والتحديات) أن الجولة المقبلة تختلف عن الجولات السابقة باعتبار أنها تناقش موضوع المنطقتين بخلاف الجولات السابقة التي كان يصر وفد الحركة المفاوض على تحميل قضية المنطقتين حمولات قومية وربطها بقضايا الحريات والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.

وأبان: (لأول مرة سنتفاوض على قضية المنطقتين بعد انقسام الحركة الشعبية) وتابع كرشوم: (لأول مرة يقبل المجتمع الدولي الطرح الموضوعي للحكومة بعيدا عن تحميل عملية التفاوض موضوعات قومية مكانها الحوار الوطني والمؤسسات الأخرى). وأبان كرشوم أن جزءا كبيرا من المجتمع الدولي يريد وقف الحرب ولكنه لا يريد السلام بهدف الاحتفاظ بكروت وتطرق إلى الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على السودان.