انضمام عمدتي اللي واشاك لحزب المؤتمر الوطني

الخرطوم 29-1-2018 (سونا) - اعلن عمدتي اللي واشاك احد عموديات منطقة ابيي العمده اقانج وندوب والعمده نيوك نقور وهما احد قيادات دينكا ابيي وقيادات سابقة بالحركة الشعبية تيار السلام انضمامها لحزب المؤتمر الوطني. ورحبت دائرة ابيي بالمؤتمر الوطني بانضمامها لحزب المؤتمر الوطني.

وقال الاستاذ طلال عبدالله المدير التنفيذي للدائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الامانة السياسية لدائرة ابيي بالمؤتمر الوطني اليوم بالمركز العام للحزب ان وجودهما بالحزب يعتبر اضافه حقيقية، مشيراً إلى أنهما قيادات كانوا موجودين على منطقة ابيي.

واوضح ان حزب المؤتمر الوطني حزب سلام ويدعو للسلام والاستقرار وانه مستعد لعمل كل ما بوسعه لاستقرار ابيي.

وعبر الاستاذ شول موين الأمين السياسي لدائرة ابيي بالمؤتمر الوطني عن سعادته بانضمامها لحزب المؤتمر الوطني، مضيفاً أن حزب المؤتمر الوطني حزب حامل لرسالة السلام ليكون السودان دولة قوية.

وأكد شول ايمانهم بسودانية ابيي وان حزبه يساوي بين الناس وانه لاقيود ولا جهود سوى الإيمان بمبادئ الحزب.

وأكد أن حزب المؤتمر الوطني حزب كيان جامع لكل اهل السودان، وانه قادر على حماية مواطنيه سواء في ابيي او حلايب او اي موقع في العالم.

وأضاف أن الذين انضموا للحزب كانوا فاعلين في الحركة الشعبية وستزيد فاعليتهم في المؤتمر الوطنى.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك حراك واسع لإحداث تغيير في ارض ابيي الجغرافي.

وطالب العمده عبدالله دينق بضرورة تشكيل الحكومة في منطقة ابيي، منادياً قيادات ابيي بعدم الالتفات إلى الخلف، مشيراً إلى أن انضمام عمدتي اللي واشاك يمثل انجازا كبيرا.

وناشد الاستاذ عبدالله عثمان القرشي امين امانة التدريب والعمل الطوعي بدائرة ابيي بالمؤتمر الوطني ناشد القواعد في منطقة ابيي بالانخراط في مشروع السلام ومشروع حزب المؤتمر الوطني من اجل السلام وسودانية ابيي.

وأكد أن كل المؤامرات والدسائس التي تحاك في ابيي فات الأوان عليها لان مجتمع ابيي عرف قضيته وفهمها جيداً.

وأعلن عن انعقاد مؤتمرات في الفترة المقبلة بمنطقة ابيي لتحقيق السلام المجتمعي

ورحب محمد معاطي امين امانة الشباب بدائرة ابيي بالمؤتمر الوطني بانضمامها مشيراً إلى انهم يمثلون اضافة حقيقية وانهما يمثلان الإدارة الأهلية والمجتمع المدني وانهما يحملان رسالة لكل قضايا الشباب السياسية والاقتصادية من اجل السلام والاستقرار في منطقة ابيي.