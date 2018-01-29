رئيس الهيئة التشريعية القومية يتفقد سير العمل في بعض المشروعات الخدمية الجديدة بالفاشر

الفاشر فى 29 - 1 -2018م (سونا) - تفقد رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسير إبراهيم أحمد عمر برفقة والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم ووفد الهيئة التشريعية القومية ورئيس المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور عيسى محمد عبد الله اليوم، تفقدوا سير العمل بالمبنى الجديد لمسجد الفاشر العتيق والذي يجري تشييده بدعم مباشر من رئاسة الجمهورية وذلك في إطار برنامج رئيس الهيئة التشريعية القومية إلى شمال دارفور والتي بدأت أمس.

حيث استمع سيادته إلى شرح مفصل من المهندس المشرف على تنفيذ المبنى والذي أكد أن العمل قد قطع شوطاً مقدراً وبنسبة بلغت 60%.

كما اطمأن بروفسور عمر خلال زيارته إلى مستشفى الفاشر الجديد للاطفال ولقائه وزير الصحة بالولاية المهندس أنور إسحق سليمان وقيادات الوزارة على الجهود التي بذلت في سبيل تكملة المستشفى توطئةً لافتتاحه المرحلة المقبلة. وقال المدير العام للمستشفى الدكتور جمال عبد الله على في التنوير الذي قدمه إن العمل بالمستشفى قد سار بصورة جيدة، معتبراً المستشفى من أحدث المستشفيات على مستوى ولايات السودان نظراً لوجود العديد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وطالب الدكتور جمال بضرورة تكملة النواقص المتمثلة في توفير سيارة إسعاف و"ميني باص" لترحيل العاملين بجانب تشييد الغرفة الإدارية.

وأعلن مدير مجموعة شركة سوداني للاتصالات طارق حمزة عن تبرعه بسيارة إسعاف بجانب السعي لتوفير ميني باص لمستشفى الأطفال.

وكان رئيس الهيئة التشريعية القومية قد وقف خلال جولته التي قام بها مع والي شمال دارفور ورئيس المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور على بعض الطرق الداخلية التي تمت سفلتتها.