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أخبار محلية - سياسية

مشاعر الدولب: مقر مركز خبراء الطفل الإفريقي سيحسم في قمة يوليو القادم

التاريخ : 29-01-2018 - 06:20:00 مساءً
اديس ابابا 01/29( موفد سونا)
- قالت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والشؤون الاجتماعية إن النقاش بين رئيس الجمهورية عمر البشير ورئيس وزراء دولة ليسوتو توماس توباني في لقائهما اليوم تركز حول قرار قمة الاتحاد الافريقي السابقة باستمرار المشاورات بين السودان وليسوتو حول استضافة مقر مركز خبراء الطفل الافريقي.
وأضافت الدولب أن اللقاء كان مثمرا حيث أكد على متانة العلاقات بين البلدين والعمل على تطوير وترقية هذه العلاقة لما فيه من مصلحة البلدين وأيضا لما فيه من مصلحة الطفل الإفريقي
وذكرت الدولب أن الرئيس البشير وجه دعوة لرئيس الوزراء ليسوتو لزيارة السودان والمتوقع أن تكون في الشهور القليلة القادمة، مشيرة إلى أن أمر مقر مركز خبراء الطفل الإفريقي سيحسم في قمة الاتحاد الإفريقي في يوليو القادم.
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