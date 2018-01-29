الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:21:00 PM

أخبار محلية - سياسية

وفد رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية يزور معسكرات اللاجئين بمحليتي السلام والجبلين يومي الثلاثاء والأربعاء

التاريخ : 29-01-2018 - 06:39:00 مساءً


كوستي 29 - 1 - 2018م ( سونا )-
كشف مدير إدارة المعسكرات نائب مدير إسكان اللاجئين بمعتمدية اللاجئين بولاية النيل الأبيض الأستاذ محمد عبد العزيز عن زيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية لمعسكرات اللاجئين الجنوبيين بولاية النيل الأبيض يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وقال في تصريح لـ ( سونا ) إن برنامج زيارة الوفد يشتمل في يومه الأول على لقاء مع حكومة ولاية النيل الأبيض برئاسة والي الولاية دكتور عبد الحميد موسى كاشا، واجتماع مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالولاية .
كما يقوم الوفد الأمريكي في اليوم الثاني بزيارة لمعسكرات اللاجئين الجنوبيين بمحليتي السلام والجبلين يلتقي خلالها باللاجئين ومديري ولجان المعسكرات للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة في مجالات المياه والصحة والتعليم والإيواء والاحتياجات العاجلة للمعسكرات.
وأشار مدير المعسكرات للتدفقات الكبيرة للاجئين الجنوبيين خاصة من قبيلة النوير والذين تجاوز عددهم ألف ومائتي لاجئ. وقال إن المعتمدية خصصت مساحات جديدة لاستيعاب التدفقات الجديدة .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء