اللواء عبدالباقي قرفة: هناك فرص لتحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق



الخرطوم 29-1-2018م(سونا)-

قال عبدالباقي قرفة رئيس حزب الحركة الشعبية أصحاب المصلحة الحقيقيين أن هناك فرصاً لتحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال جولة المفاوضات القادمة في أديس أبابا بالنظر الى المعطيات الماثلة في الساحة السياسية.



واوضح في الندوة السياسية التي نظمتها الدائرة السياسية بأمانة الشباب الإتحادية بالمؤتمر الوطني بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أن من مصلحة دولة جنوب السودان تحقيق سلام في المنطقتين باعتبار أن السلام فيهما يعزز من السلام والاستقرار بالجنوب داعيا جنوب السودان لمساعدة عملية السلام في المنطقتين التي ستنطلق جولتها مطلع فبراير القادم بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.



وقال إن الشارع السوداني ظل علي مر السنوات يتفاعل مع أي جولة مفاوضات لجهة مساهمتها في إشاعة السلام والاستقرار والتنمية في كافة ربوع البلاد ،مؤكدا أهمية بناء الثقة بين طرفي التفاوض وذلك بغية تذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض جولة المفاوضات.



واوضح قرفة ان هناك عدداً من التحديات ربما تواجه وفد الحكومة تتمثل في إتجاه الحركة الشعبية لمراجعة كل ملفات التفاوض في الجولات السابقة باعتبار أن ياسر عرمان لم يعد جزء من وفد الحركة لذلك ربما لا تبدأ الجولة القادمة بما إنتهي إليه التفاوض في الجولة السابقة .