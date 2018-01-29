مجلس وزراء حكومة النيل الابيض يجيز خطط عدداً من الوزارات





كوستي 29 - 1 - 2018م ( سونا ) - اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الابيض فى اجتماعه الدوري اليوم برئاسة دكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الابيض ، اجاز خطط وزارات الثقافية والاعلام والسياحة ، الشئون الاجتماعية ، التربية والتعليم والثروة الحيوانية للعام 2018م.

وقال الاستاذ حامد عمر حامد وزير الثقافة والاعلام والسياحة الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية في تصريح لـ ( سونا ) ان مجلس الوزراء ناقش بصورة مستفيضة خطط هذه الوزارات وبرامجها وأنشطتها المتعددة للعام 2018م .

وامن الاجتماع على ضرورة ان تركز الوزارات علي زيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام بمعاش الناس وتحسين البيئة التعليمية والاهتمام بالشرائح الضعيفة ، كما ناقش الاجتماع قانون هيئة مياه الشرب بالولاية عقب التوجيهات الاخيرة لوالي النيل الابيض بايلولة الهيئات بالمحليات للمعتمدين حيث تمت مداولة القانون بصورة مستفيضة وتمت احالته للجنة خاصة برئاسة وزيري المالية والتخطيط العمراني للخروج برؤية واضحه لعمل الهيئة ومن ثم إحالة القانون للمجلس التشريعي لإجازته بصورته النهائية ، كما تمت إحالة خطط الوزارات للمجلس التشريعي للتداول حولها وإجازتها.