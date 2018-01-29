وفد مؤسسة الشرق الأدنى يقف على مشروعات المؤسسة بشمال كردفان

الأبيض 29-01-2018م (سونا) - استقبل الأستاذ عبد الله محمد علي بلال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة والإعلام بمجلس ولاية شمال كردفان التشريعي وفد مؤسسة الشرق الأدني وبحضور المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية .

وأوضح المسترآدم اسميث رئيس الوفد أن الزيارة تأتي لتقييم المشروعات التي تنفذها المؤسسة بمحليتي الرهد وأم روابة، مشيدا بتعاون حكومة الولاية في إنجاح أنشطة وبرامج المؤسسة بالمناطق المستهدفة.

وأشار المدير العام لوزارة الزراعة إلى الخدمات التي قدمتها الوزارة للمجتمعات المستهدفة وتكوين جمعية للإنتاج النوعي بالتعاون مع المؤسسة مؤكدا حاجة المجتمعات الريفية لمثل هذه المشروعات .

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة والإعلام بجهود مؤسسة الشرق الأدني في تنفيذ العديد من المشروعات للنهوض بالمجتمعات الريفية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة والتوسع في أنشطتها لتشمل كافة محليات الولاية.

يذكر أن مؤسسة الشرق الادنى منظمة غير حكومية دولية وغير طائفية تكرس جهودها لمساعدة الفقراء في الارياف و المدن بمنطقة الشرق الاوسط و أفريقيا .



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