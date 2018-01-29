الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:21:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ورشة الآفاق المستقبلية لتطوير العمل الزراعي بشمال كردفان

التاريخ : 29-01-2018 - 07:42:00 مساءً
الأبيض 29-01-2018م (سونا) - رأس محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بولاية شمال كردفان اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ورشة عمل الآفاق المستقبلية لتطوير العمل الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
وأكد الوزير أن الورشة تأتي ضمن خطة الوزارة للمرحلة الثانية لإعادة وإعمار هياكل الإنتاج للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، كما تعمل الورشة على تسليط الضوء على الإشكاليات المتداخلة وحلها.
وأشار المهندس مسعود محمود مسعود المدير العام للوزارة إلى أن الورشة ستبحث الجوانب المتعلقة بتوحيد المفاهيم وتبادل الرؤى وإيجاد الحلول ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
من جانبهم أكد المتحدثون في الورشة أنه ستكون وفق مهنج علمي وعملي يكفل تحقيق الأهداف المطلوبة.

ط ي
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء