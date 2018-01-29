اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ورشة الآفاق المستقبلية لتطوير العمل الزراعي بشمال كردفان

الأبيض 29-01-2018م (سونا) - رأس محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بولاية شمال كردفان اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ورشة عمل الآفاق المستقبلية لتطوير العمل الزراعي بشقية النباتي والحيواني.

وأكد الوزير أن الورشة تأتي ضمن خطة الوزارة للمرحلة الثانية لإعادة وإعمار هياكل الإنتاج للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، كما تعمل الورشة على تسليط الضوء على الإشكاليات المتداخلة وحلها.

وأشار المهندس مسعود محمود مسعود المدير العام للوزارة إلى أن الورشة ستبحث الجوانب المتعلقة بتوحيد المفاهيم وتبادل الرؤى وإيجاد الحلول ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

من جانبهم أكد المتحدثون في الورشة أنه ستكون وفق مهنج علمي وعملي يكفل تحقيق الأهداف المطلوبة.



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