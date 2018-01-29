حمدان بن راشد يفتتح معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 بدبي

دبي في 29 يناير / وام / افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي اليوم فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 " آراب هيلث " أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض .

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد عقب الافتتاح بجولة في المعرض اطلع خلالها على أحدث المعدات والابتكارات الطبية التي تعرضها الجهات والشركات المشاركة ورافقه خلالها معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بسلطنة عمان وعدد من كبار المسؤولين الطبيين الاقليميين والعالميين .

ويستضيف هذا الحدث - الذي يعد أضخم معرض للمتخصصين في الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أكثر من 4200 شركة عارضة و8000 موفد من مختلف أنحاء العالم .. فيما يعكس تطوره عاما بعد عام من حيث الحجم والمشاركة رؤية دولة الإمارات 2021 التي تهدف إلى تنفيذ منظومة عالمية للرعاية الصحية وإستضافة نخبة من الخبراء الرواد عالميا في المجال الطبي ومجموعة من أكثر شركات الرعاية الصحية ابتكارا مثل "جيتينج" و"فيليبس" و"سيمنز هيلثنيرز" و"دريجر" و"ماسيمو" .

وأعرب روس ويليامز مدير معرض "الصحة العربي " عن سعادته بإطلاق فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من هذا الحدث المتوقع أن يستقطب خلال أيامه الأربعة حوالي 100 ألف مشارك وزائر من أكثر من 150 بلدا حول العام .

واستعرضت الشركات العارضة منتجات رائدة بما في ذلك روبوت جراحي موجه بالصور في الوقت الفعلي من جامعة "جونز هوبكينز" بالولايات المتحدة الأمريكية تم استخدامه لتركيب مسامير في العمود الفقري لأحد المرضى ونظام الواقع المعزز الذي طورته شركة "نوفاراد" وأول نظام روبوت في العالم للتصوير الحراري للثدي من انتاج شركة "كيورا " وأول جهاز فحص بالأشعة المقطعية مزود بالذكاء الاصطناعي من انتاج "سيمنز هيلثنيرز" وغيرها من المنتجات الطبية المتطورة .

وقال أولي بير مالوي العضو المنتدب الجديد لدى "سيمنز هيلثنيرز" لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا "نهدف إلى تحقيق السبق في الابتكار بمجال الرعاية الصحية بحيث نتيح لمزودي الرعاية الصحية تحقيق نتائج أفضل بتكاليف أقل.. و من هذا المنطلق نواصل تطوير مجموعة منتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمرو نقدم دوراتنا التدريبية التي تساعد العاملين في المجال الطبي على تطوير المهارات اللازمة للمستقبل" .

كما استعرضت جهات تصنيع وتقديم منتجات وخدمات الرعاية الصحية الشخصية تقنيات رائدة في منطقة تكنولوجيا الرعاية الصحية الشخصية في المعرض والتي تضم الساعات الذكية وأجهزة مراقبة الصحة وتقنيات الطب عن بعد وملحقات الأجهزة الجوالة.. في حين ضمت منطقة العروض التوضيحية للمنتجات الجديدة أحدث منتجات الرعاية الصحية الذكية التي تساعد الأفراد على التواصل مع الصيدليات والأطباء فضلا عن أجهزة مراقبة الجلوكوز وأول جهاز تخطيط قلب كهربائي للهواتف الذكية يسمح بإعداد التقارير عن بُعد.

كما ضم المعرض منطقة الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي والتي تم خلالها استعراض أكثر التقنيات المبتكرة التي بدأت في إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية والتطبيقات الطبية غير المحدودة للطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويصاحب فعاليات معرض الصحة العربي هذا العام تنظيم 19 مؤتمرا للأعمال والتعليم الطبي المستمر تشمل مؤتمرات التصوير ووسائل التشخيص وجراحة العظام وطب الأطفال والرعاية عبر الاتصال الإلكتروني ومنتدى الصحة العامة والهندسة الطبية الحيوية والطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد وطب الطوارئ وطب الأسرة وارتفاع ضغط الدم والتخدير والسمنة المفرطة وإدارة الجودة وجراحة الرضوح والرعاية الحرجة وأمراض الجهاز الهضمي وطب الجهاز التنفسي وطب الأسنان والعلاج الدوائي .





