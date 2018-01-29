والي النيل الازرق يوجه بمراقبة السلع الغذائية ومحاربة المضاربين بالاسعار

الدمازين 29-1-2018م (سونا) - وجه الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق الجهات المختصة بتشديد الرقابة علي الاسواق وضبط كل من تسؤل له نفسه التلاعب بصحة المواطن والاقتصاد القومي ومحاربة المضاربين بالاسعار ،مشيرا الي عقوبات رادعة للمخالفين وعديمي الضمير مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القائمين علي الامر.

جاء ذلك لدي وقوفه ميدانيا علي ابادة 7 طن من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وكمية من مستحضرات التجميل والزيوت والبوهيات التي ضبطتها فرعية المواصفات والمقاييس بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك والتي شهدها العميد شرطة د. ادم محمد الامين وزير المالية والاقتصاد رئيس اللجنة العليا لشئون المستهلك بالولاية والمقدم شرطة عبدالصادق اسحق مدير ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية والاستاذ محمود مدني مدير فرع المواصفات والمقاييس بالولاية ولفيف من الاعلاميين.

من جانبه كشف وزير المالية عن جملة من الاجراءات التي سوف تتخذها وزارته فيما يلي مراقبة الاسواق وحماية الاقتصاد القومي بجانب قيام محرقة لعمليات الابادة .

وقال مدير فرع المواصفات بالولاية محمود مدني ان هناك كميات اخري تم ضبطها وابادتها كالفراخ مشيرا الي استمرارية الحملات التفتيشية الدورية بالتعاون والتنسيق مع مباحث حماية المستهلك.

واعرب محمود عن شكرهم وتقديرهم لحكومة الولاية لاهتمامها ودعمها واسنادها لنشاط الفرعية.



