رئيس الجمهورية يوجه دعوة لرئيس وزراء ليسوتو لزيارة السودان

اديس ابابا 29-1-2019م (موفد سونا) - وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعوة لرئيس وزراء ليسوتو توماس توباني لزيارة السودان وذلك خلال لقائهما علي هامش القمة الافريقية اليوم.

واكد وزير الخارجية ابراهيم غندور ان اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين وحركات التحرر وأهمية التواصل الافريقي الافريقي .

واضاف غندور ان رئيس وزراء لبسوتو قد قبل الدعوة وستكون في القريب العاجل.

يذكر ان وزيري الخارجية والرعاية الاجتماعية في ليسوتو كانا قد زارا السودان مؤ خرا وتم الاتفاق في تلك الزيارة علي ان يلتقي رئيس الجمهورية برئيس وزراء ليسوتو علي هامش القمة الافريقية.



