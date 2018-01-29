الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:21:00 PM

أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يوجه دعوة لرئيس وزراء ليسوتو لزيارة السودان

التاريخ : 29-01-2018 - 08:22:00 مساءً
اديس ابابا 29-1-2019م (موفد سونا) - وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعوة لرئيس وزراء ليسوتو توماس توباني لزيارة السودان وذلك خلال لقائهما علي هامش القمة الافريقية اليوم.
واكد وزير الخارجية ابراهيم غندور ان اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين وحركات التحرر وأهمية التواصل الافريقي الافريقي .
واضاف غندور ان رئيس وزراء لبسوتو قد قبل الدعوة وستكون في القريب العاجل.
يذكر ان وزيري الخارجية والرعاية الاجتماعية في ليسوتو كانا قد زارا السودان مؤ خرا وتم الاتفاق في تلك الزيارة علي ان يلتقي رئيس الجمهورية برئيس وزراء ليسوتو علي هامش القمة الافريقية.

ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء